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「野豬非可愛小肥豬」 贊成人道毀滅做法

2021-12-04 列印
　　漁護署自上月起誘捕及人道毀滅野豬，引起社會熱議。保安局局長鄧炳強指野豬進入市區襲擊市民的情況不斷惡化，強調野豬不是「卡通片中可愛的小肥豬」，會襲擊人類，贊成人道毀滅做法。

　　鄧炳強指單在上月，已有七宗野豬傷人案，過往三年有六名傷者傷勢嚴重，需接受手術，包括孕婦和執法人員。他指野豬在山上生活，可有自己一片天地，但牠們不是寵物，亦不是卡通片內的「可愛小肥豬」，又指進入市區的野豬習性已改變，會搶人類的食物，亦有機會傳播人畜共通疾病，故須設法移除危險。對於有關注野豬的人提出將野豬納入城市規劃，他指覺得匪夷所思，雖然保安局在處理野豬的方法並無角色，但認為漁護署做法正確。



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