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國安事務及技術 澳門增設四名顧問

2021-12-04 列印
國安事務及技術 澳門增設四名顧問
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　　中央人民政府向澳門特區行政長官作出批復，決定在澳門特區維護國家安全委員會設立一名國家安全事務顧問和三名國家安全技術顧問。澳門特區政府表示，擁護中央設立國家安全顧問的決定，並全力做好落實工作。

　　新華社昨報道，國家安全事務顧問由中央人民政府駐澳門特區聯絡辦公室主任擔任；國家安全技術顧問由澳門中聯辦相關人員擔任。國家安全事務顧問的職責是監督、指導、協調、支持澳門特區開展維護國家安全工作。而國家安全技術顧問的職責為協助國家安全事務顧問開展相關工作；就澳門特區維護國家安全委員會辦公室履行職責相關事務提供意見。



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