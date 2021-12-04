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壹傳媒涉欠六萬運輸費 公司入稟小額錢債處追收

2021-12-04 列印
■停刊的《蘋果日報》被指於今年五至六月間，委託一間公司進行運輸服務後未有付款。該公司上月中入稟小額錢債處。
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　　已停刊的《蘋果日報》被指於今年五至六月間，委託一間公司進行運輸服務後未有付款。該公司上月中入稟小額錢債處，向《壹傳媒》、葉一堅等四名前高層追討六萬多元欠款及訟費。案件昨天在小額錢債處作簡短提訊，暫委裁判官將案件押後至明年三月十四日進行證案。

　　申索人為黃靝濟經營寶盈運輸公司，被告人則為壹傳媒管理服務有限公司、葉一堅、熊自強、周達權及馮佩玲。申索書指，被告人於今年五至六月間，委託申索人進行貨物運輸服務，當時雙方協議，全部運輸服務於同年六月二十一日完成，惟被告人至今仍未付款。



　　根據申索人計算方法，蘋果日報有限公司及蘋果日報印刷有限公司共欠款六萬二千五百一十九元。

傳台蘋資金將用罄

　　另外，彭博引述知情人士透露，壹傳媒將在本月關閉台灣《蘋果日報》。報道指，台灣蘋果日報營運資金將於十二月用罄，並停止出版。現時在台員工約三百人，將領到遣散費。

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