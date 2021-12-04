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警設流動車 宣傳愛護動物

2021-12-04 列印
　　為向社區傳遞愛護動物的信息，警務處昨日在上水鳳溪創新小學舉辦「動物守護‧社區大使」計劃之「社區流動教室」啟動禮，警務處處長蕭澤頤、計劃中央諮詢委員會委員及過百名師生一同出席。

　　「社區流動教室」一連六日會以宣傳車形式走訪全港不同學校等地方，教育大眾協助舉報與動物有關的案件，及照顧寵物的生活細節。兩隻被委任為「守護之星」的警犬Sunny及Zander，更會親身或以公仔及AR形式在車上與市民互動和拍照。計劃下周六將安排社區領袖及大使，參與嘉道理農場暨植物深度遊，明年亦將會舉辦一系列「護動慶回歸」活動，以慶祝香港回歸祖國二十五周年。



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