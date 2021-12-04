﻿折舊太陽能板回收潮﻿ ﻿港府無對策勁污染﻿

可再生能源是未來環保發展趨勢，其中太陽能發電在港較為普及，至今已有近一萬八千宗合資格申請，參與「可再生能源上網電價」計劃，涉及巨量太陽能發電板。《星島日報》報道，太陽能板壽命有限，預計未來十年起將需陸續大規模回收，隨着市面不斷推出高效能太陽能板，加上一些質劣易壞的殭屍板湧現，估計更換太陽能板潮將提早出現，惟政府尚未有政策處理含重金屬的電子板。目前這些廢棄電子板全部直送堆填區，污染問題不容小覷。業界認為政府須趁換板潮來臨前，做好相關政策。香港政府早於一七年與兩家電力公司分別簽訂協議，推動可再生能源發展，安裝太陽能板是計劃主要項目之一。中電指，自「可再生能源上網電價」計劃於一八年接受申請至今年九月底，已接獲超過一萬七千四百宗申請，約九成初步獲批，其中近八成為村屋。現時兩電共接獲近一萬八千宗申請。業界指出，加裝太陽能板情況會持續上升，以太陽能板壽命推斷，預計大規模的回收，將於未來十至二十年內陸續浮現。目前香港對於太陽能板並未設使用標準。太陽能系統工程公司W3HK技術總監梁展鵬指出，合乎環保效益的太陽能板，一般能使用二十五至四十年，惟市面亦充斥大量只有十至十二年左右壽命的太陽能板，部份品質更差的太陽能板，在使用數年後，便會出現明顯耗損。全港料最少38萬塊太陽能板香港環保科技專業人員總會於一九年曾估算，於十至十五年後，有耗損的太陽能板多達一百五十九萬至二百三十八萬塊，面積可覆蓋三千至四千七百多個標準大球場，數量非常驚人。香港環保科技專業人員總會副會長倪漢順表示，一般而言每間村屋可安裝十八至二十二塊太陽能板，假設一萬七千多個上網電價申請全是村屋用戶，即至少已安裝近三十八萬塊太陽能板。此外，新界鄉郊不少貨倉或農地都有安裝太陽能板發電，以一個逾萬呎大型貨倉計，至少安裝逾二千塊太陽能板。由此可見，香港未來須處理海量太陽能板。不過，有不願具名的業界人士警告，在首波回收潮出現前，一些行內俗稱「殭屍板」的劣質太陽能板，是更需關注的問題。他指很多良莠不齊的公司，提供一些來自內地、品質較差的太陽能板，這些太陽能板壽命短、供電效能較差，很多是為「僭建」而做，非以環保概念出發。據悉，這類「殭屍板」很多都是評級差，甚至是回收得來，經翻新後再推出市場，極易耗損。除了殭屍板外，近年亦不斷推出更高效能的太陽能板，吸引不少使用者更換。倪漢順預計，未來幾年技術再改良下產能會再提高，兩年後會開始出現更換太陽能板潮，約七年後會出現換板高峰期，但他指現時港府仍未就處理含重金屬的太陽能板或相關組件制定政策，令人擔心。含重金屬塗層須小心處置倪漢順解釋，一八年計劃剛推出時，市面所售太陽能板每塊約產生二百三十伏電，三年過去加上廠商研發改善，新款太陽能板可產生四百二十至五百伏電，產能提高近一倍，變相可賺取更多電費，因而加快換板速度。可是，如何處理折舊太陽能板，政府沒有明確指引，業界現時只能將之當成普通垃圾，送到堆填區處理。他指整塊太陽能板的物料可以循環再用，鋁外殼可以回收，而含鉛等有毒重金屬物料的塗層則要小心處理，否則容易造成污染問題。梁展鵬認為最直接的方法是送到內地回收。他指，內地在太陽能發展，包括製造、使用、回收等均表現成熟，惟憂內地近年收緊處理海外垃圾政策，盼政府能與內地當局磋商解決。威曜綠色能源科技有限公司負責人謝家威指，過去有機構為了保持造電效能，將舊型號的太陽能板回收，賣至第三世界國家，這做法既能推動可再生能源，同時減少太陽能板衍生出的相關垃圾。