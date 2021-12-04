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黃大仙連環縱火拘兩可疑少年

2021-12-04 列印
■電單車被燒剩支架。
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　　黃大仙疑出現縱火狂徒，區內兩小時內發生三宗縱火案，其間有車及殘廁接連起火，濃煙四起，幸無造成傷亡，兩少年涉相關案件因而被捕。

　　昨凌晨二時許，有途人行經黃大仙鳳舞街交界近摩士公園泳池時，發現橋底下一輛電單車冒煙起火，火勢猛烈，消防到場將火救熄，惟全車已燒至剩下支架，橋底牆壁亦被熏黑。不足一小時，警方又接獲報案，指東頭邨耀東樓對開行人路一架手推車上雜物起火，火勢更波及一輛客貨車。警方約四時許再接同類報案，指摩士公園內的殘廁正在冒煙，當時有保安將火救熄。



　　據了解，人員相信三宗案件起火原因有可疑，並在摩士公園一帶發現兩名分別為十三及十五歲的少年，懷疑與案件有關，遂上前拘捕。

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