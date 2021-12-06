﻿客人自出自入 不填紙仔無「安心」 拉閘扮打烊 深宵食堂不防疫

食店是病毒散播高風險場所，去年先後有市民在餐廳染疫之後，導致群組爆發。為防食肆爆疫，港府不少限聚措施，均為飲食業而設，大多數食店都遵守。但本報發現，土瓜灣有一間食店，無視限聚令，過了堂食時間後，落半閘假裝打烊，又派員工在門外把風，繼續招呼食客入內，有客人自出自入，更有人在室內吞雲吐霧，儼如無王管地帶。今年至上月底，食環署一共檢控五宗違反堂食規定的B類食肆。居於土瓜灣的葉先生，早前下班後在住所附近一間餐廳用膳，他離開時接近晚上十時，「這間是B類食肆，十時後是不可以再提供堂食的。」但他覺得很奇怪，當時店內還有大批食客，他們沒打算結帳離去，就算剛進入的客人，職員繼續招呼堂食，「職員還教客人當自己是餐廳員工，就不會犯法。」葉先生後來多次途經，這餐廳依舊在晚上十時後營業，才知是區內出名的宵夜熱點，「這樣做很自私，對其他守法的食肆不公平。」10時後座無虛席 有人室內食煙記者一連多晚到場視察，發現這間餐廳十時後繼續做堂食生意。每晚一到十時，職員落下三分一鐵閘，把門口燈光關掉，假裝停止營業，並關上自動門，令途人望不到內裏情況。「站在這裏幹甚麼，快入去喝啤酒吃東西。」一名中年男子剛來到，職員馬上招呼入內。其後，陸續有客人到來，他們都很熟練似的，自己按掣開啟自動門。可能是偷雞經營，這個時間來的食客，都沒有使用「安心出行」或填寫個人資料，自出自入。每當客人入去後，自動門快速關上，以免太張揚，讓路人看到入面情況。記者佯裝食客入內，見座無虛席，場面熱鬧，兩名職員忙於招呼客人。可能人太多，有些客人等得不耐煩，追問食物何時煮好，「今晚多客，食物要等耐一點，先喝啤酒吧。」職員向客人解釋說。另外，有食客懶理是室內範圍，肆無忌憚違例吸煙。有街坊透露，經常凌晨時份行過時，也看到有人在餐廳內吃東西，十分誇張。餐飲聯業協會會長黃家和表示，這種偷雞經營堂食的做法，業界並不普遍，因為法例規定堂食時間，大多數食肆都配合防疫政策，「這樣做其實很愚蠢，因為有關部門經常巡查，很容易被揭發。」黃批評有人違規經營，令飲食業聲譽蒙污，「這一行現在已經艱苦經營，如果有人再犯法，或引起疫情，就會連累整個業界，經營環境就更加雪上加霜。」大律師陸偉雄表示，B類食肆如在晚上十時後只招待朋友聚會，不涉及經營業務，是沒有問題的，「但如果餐廳有向場內人士收取餐飲費用，就等同經營堂食生意，食客和餐廳都違法。」食環：巡查餐飲處所逾23萬次食環署回覆稱，今年一月至十一月，共巡查餐飲處所逾二十三萬次，向涉嫌違反《預防及控制疾病規例》（第599F章）規定的食肆負責人提出七百五十八宗檢控，當中五宗涉及B類食肆違反堂食規定。食肆負責人一經定罪，最高可被罰款五萬元及監禁六個月，而食客亦會觸犯防疫條例（第599G章），可被定額罰款五千元。另外，違例的B類食肆，翌日起晚上六時後要禁止堂食，四人同坐一桌改為二人，為期七天。