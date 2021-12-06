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﻿強制「安心」在即 CD類食肆急增

2021-12-06 列印
　　所有受「599F」規管的食肆、酒吧及表列處所等，由本周四起客人入內前必須使用「安心出行」，不得「填紙仔」。飲食界自行調節配合，過去一周就有近一百間食肆完成更改食肆營運類別。食環署數據顯示，C類及D類食肆數目最新已超過五千五百間，新措施公佈以來合共增加一成。

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，B類食肆所佔數目一直最多，但留意到近日已有不少食肆「B轉C」，由於使用「安心出行」始終是較為方便，不用「填紙仔」，可減省人手，加上食肆改作C類模式運作後，可以延長營業時間，以及每枱可以坐六人，估計在本周四前，會有一至二千間B類食肆，準備改以C類模式營運。至於B類食肆，現時約有一萬一千間，他相信短期內會減至一萬間以下。

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