「看見兩地青年為夢想拼搏向前特質」 飛人蘇炳添視蘇樺偉為「蘇神」

國家東奧健兒昨天完成在港最後一日訪問行程，各人兵分多路，爭取時間與港人見面，如到體院與港將切磋、到理大分享等。被內地網民稱呼為「蘇神」的「百米飛人」蘇炳添指，港田徑殘疾運動員蘇樺偉才是他心目中的「蘇神」。代表團五位健兒到理大出席分享活動。蘇炳添提到，從小喜歡香港武俠小說，特別是金庸的《笑傲江湖》和《天龍八部》，深信「天下武功、唯快不破」，故想成為最快的追風少年。蘇炳添指，在他心目中的「蘇神」，是香港田徑殘疾運動員蘇樺偉，因在其身上見到兩地青年都有不向命運低頭，為夢想拼搏向前的特質。馬龍：因對乒乓的熱愛而堅持乒乓球金牌選手馬龍提到，自己在東奧前因膝蓋勞損要做手術，之後一度未能重拾狀態，但因對乒乓的熱愛而堅持。年屆三十七歲的舉重冠軍呂小軍指，沒有退役打算，期望有機會出戰巴黎奧運，又指遲遲未退役，是發自內心地熱愛舉重，在愉快的環境下做喜歡的事，便是自己堅持的理由。理大校董會主席林大輝致辭時，邀請國家隊運動員退役後到理大讀書，指他及校長滕錦光會全額資助學費。馬龍表示，收到林大輝的邀請。除理大活動外，其他成員亦前往不同的地點作交流，包括到體院與港將作技術交流、到黃竹坑警察學校與少年警訊交流等。舉重冠軍諶利軍、吊環金牌劉洋等在元朗區體育會作示範表演，有到場欣賞體操示範的小學生指，冀能學習到他們的技巧，將來成為世界冠軍。代表團下午約三時半離港，返回內地並經十四天隔離檢疫後，將於本月十九日到澳門訪問三天。