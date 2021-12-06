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擔任五「小飛魚」人生導師

2021-12-06 列印
■何詩蓓透過Zoom與港飛見面。
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　　踏入十周年的「新世界維港泳」，於周日舉行。一如往年，「飛躍新世界」的「小飛魚」游泳學員亦參加，維港泳特別邀請「女飛魚」何詩蓓等五位香港運動員出任大使，並擔任五位「小飛魚」學員的人生導師，其中現年十四歲的「小飛魚」李港飛，雖曾在五歲時在游泳池遇溺昏迷，但未有因此而怕水，反而更努力練習，今年更在學界比賽中奪冠。

　　大會知道港飛十分仰慕東奧雙銀得主何詩蓓，故特意安排她擔任港飛的人生導師。何詩蓓透過Zoom與港飛見面時，得知港飛的志向也是全職運動員，以至為港隊出戰奧運後，坦言成功需苦幹，在平衡學業與運動之間，難免要犧牲一點娛樂時間。她表示，她回港後，必會去看港飛練習，分享一些比較心得予這位「小飛魚」。



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