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警方港鐵反恐演習 首用無人機勘察環境

2021-12-06 列印
■警方鐵路警區昨進行代號「風行」的反恐演習。
■警員正在制服「恐怖份子」。
■港鐵人員啟動站內的緊急機制，及協助警方進入相關通道。
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　　警方鐵路警區與港鐵昨日凌晨在青衣港鐵站，聯合進行代號「風行」的反恐演習，模擬有人在社交媒體發放消息，號召於青衣站內發動恐怖襲擊。港鐵人員啟動站內的緊急機制，及協助警方進入相關通道。

　　鐵路應變部隊首次在演習中運用無人機及無人車，協助快速勘察環境，以提高部隊的行動效率。港鐵和警方多個部門，包括鐵路應變部隊、反恐特勤隊、新界南衝鋒隊、新界南機動部隊、葵青警區及鐵路警區等參與今次演習。



　　整個過程測試各單位前線人員面對突發事故時的應對方法，亦考驗他們的臨場判斷力及專業敏感度，藉此提升警方和港鐵公司的溝通協調及應變能力。此外，演習於東涌線的路軌上及列車車廂內進行，以提升人員對路軌範圍及車廂的認識。

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