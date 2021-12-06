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陳茂波：須尊重共產黨領導

2021-12-06 列印
　　財政司司長陳茂波表示，從國家憲法角度看，擁護特別行政區的憲制秩序，就必須尊重國家的社會主義制度和擁護中國共產黨的領導，無憲法授權，就無「一國兩制」和《基本法》，香港特區亦無從存在。陳茂波昨在網誌表示，訂立香港國安法和修改選舉制度，都是根據憲法規定進行，在關鍵時刻讓香港局勢迅速由亂轉治，並開啟由治及興的新里程。他指在「一國兩制」實踐路途上，雖然曾出現波濤，但香港仍有長足發展，他認為在憲法及《基本法》引導及保障下，香港全面準確貫徹落實「一國兩制」，積極融入國家發展大局，明天將會更加美好，在中國夢裏面實現香港夢。



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