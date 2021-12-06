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獅子山出現巨型國旗

2021-12-06 列印
■獅子山山頂一度出現一幅大型國旗，面積三米乘十米，覆蓋在獅子頭位置。
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　　警方在昨日早上七時許，接報指有人於獅子山山頂懸掛一幅大型國旗，面積三米乘十米，覆蓋在獅子頭位置，同時亦有人在山頂上揮舞國旗。消防和警方其後登山處理，但未待當局到場，相關人士已自行收回國旗。

　　翻查資料，在二○一九年九月二十二日，亦有人為慶祝國慶七十周年，在獅子山掛上國旗。



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