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智利羅馬尼亞等國列A組地區

2021-12-06 列印
　　因應智利、庫克群島、盧森堡和羅馬尼亞確認發現變種新冠病毒Omicron個案，政府昨天宣佈，周三凌晨零時起會將該等地區納入高風險A組指明地區。於二十一天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。

　　香港居民必須已完成疫苗接種並持認可接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受二十一天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第二十六天到社區檢測中心接受強制檢測。



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