智利羅馬尼亞等國列A組地區

阿仙奴年輕鋒將加比爾馬天尼利今季上陣機會不多，但近兩仗由左路移入中路後，合共交出入球和助攻各一，獲領隊阿達迪大讚。今晚英超獨腳戲，槍手作客近八場聯賽未嘗一勝的愛華頓，這名二十歲巴西新星勢食髓知味再顯神通，率兵緊纏第四的韋斯咸，客勝去馬。（Now621台周二凌晨4:00直播） 繼廿歲的布卡約沙加和廿一歲的伊美路維後，兵工廠近期又有一名小將嶄露頭角，就是二十歲的森巴前鋒馬天尼利。此子兩年前由巴西的伊圖諾來投，雖然一直以來上陣機會不算多，但阿迪達最近將他由左路移入中路效果立竿見影。 上一輪英超作客2:3不敵曼聯，他貢獻一次助攻，阿達迪喜言：「馬天尼利能傳擅射，跑動亦很勤力...

2021-12-06