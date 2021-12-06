鍾南山：加強精準防控 毋須恐懼Omicron

至於是否必要因應Omicron變種病毒，更換現有滅活疫苗時，鍾南山指目前仍需兩至三星期時間，觀察Omicron的發展趨勢，現階段毋須立刻急於調整疫苗。他續說，滅活疫苗雖然其保護率稍低，但是覆蓋範圍是最廣，相信現有滅活疫苗不會對Omicron完全無效。
內地前天新增四十二宗本土病例，內蒙古呼倫貝爾市佔三十例，黑龍江哈爾濱市佔十例，其餘兩宗在雲南德宏州。
食店是病毒散播高風險場所，去年先後有市民在餐廳染疫之後，導致群組爆發。為防食肆爆疫，港府不少限聚措施，均為飲食業而設，大多數食店都遵守。但本報發現，土瓜灣有一間食店，無視限聚令，過了堂食時間後，落半閘...
2021-12-06
解放軍海軍一艘大型核潛艇上周稍早浮出水面向北穿越台灣海峽，外國專家猜測可能要返回基地維修。解放軍官方未對事件發聲，不過內地官媒聲稱是因台灣海峽太淺，核潛艇才必須上浮。美國國防部長奧斯汀指，解放軍在台海...
2021-12-06
烏克蘭邊境局勢持續緊張，美國有情報指，俄羅斯計劃明年初出動逾十七萬大軍揮軍烏克蘭，目前已集結了七萬軍隊，令外界關注戰爭一觸即發。美國總統拜登與俄羅斯總統普京確認將在周二舉行視像會議，商討俄烏邊境局勢等...
2021-12-06
大埔白石角新晉豪宅雲滙，樓齡僅約兩年，鄰近科學園。今次介紹屋苑一個頂層連天台戶，市場少有，單位實用面積1144方呎，採四房一套設計，附有靚裝，內置樓梯往640方呎天台，在於此可多角度欣賞吐露港海景，視...
2021-12-04
美國證券交易委員會（SEC）上周公佈監管外國上市公司新規，在美上市的中概股或面臨退市危機，多隻在美上市的中概股遭捱沽，阿里巴巴（9988）ADR較本港收市跌8.64%；騰訊（700）ADR較本港收市跌...
2021-12-06
阿仙奴年輕鋒將加比爾馬天尼利今季上陣機會不多，但近兩仗由左路移入中路後，合共交出入球和助攻各一，獲領隊阿達迪大讚。今晚英超獨腳戲，槍手作客近八場聯賽未嘗一勝的愛華頓，這名二十歲巴西新星勢食髓知味再顯神通，率兵緊纏第四的韋斯咸，客勝去馬。（Now621台周二凌晨4:00直播） 繼廿歲的布卡約沙加和廿一歲的伊美路維後，兵工廠近期又有一名小將嶄露頭角，就是二十歲的森巴前鋒馬天尼利。此子兩年前由巴西的伊圖諾來投，雖然一直以來上陣機會不算多，但阿迪達最近將他由左路移入中路效果立竿見影。 上一輪英超作客2:3不敵曼聯，他貢獻一次助攻，阿達迪喜言：「馬天尼利能傳擅射，跑動亦很勤力...
2021-12-06
近年有多家過江龍日本燒肉店攻港，最新登陸銅鑼灣時代廣場的是人氣和牛燒肉放題店「上村牧場JAPANESE BBQ」。這家過江龍和牛燒肉放題店，是日本和民集團與KAMICHIKU集團聯乘開創的品牌，在東京...
2021-12-02
因為要拍ViuTv劇《i.SWIM》，魏浚笙（Jeffrey）要脫胸毛兼無間斷着泳褲半裸上陣，為晒麒麟臂兼露腹肌開鏡前瘋狂健身。23歲，身高177cm嘅Jeffrey的一身肌肉得來不易，事關佢同姜濤一...
2021-12-06
本港疫情長期「清零」，但仍受零星輸入確診個案困擾，反映外防輸入措施必須持續收緊，而內防反彈也不能鬆懈。按照港府的計劃，由本周四起，所有受防疫條例「599F」規管的食肆、酒吧及表列處所，客人須使用「安心出行」始可進入，不得再填紙仔，以提高追蹤病毒的能力。不過，在這個加強抗疫的時刻，竟有食店明目張膽違規營業，當局不能容忍，必須加強掃蕩。 本報揭發土瓜灣有一間食店，無視限聚令，過了規定的營業時間，落半閘假裝打烊，並派員工在門外把風，繼續招呼客人入內消夜，儼如無王管地帶。其實，大家外出用膳，會發現部份食店，對客人有否使用「安心出行」，採取放任態度，既不提示，也求求其其，隻眼開隻眼閉...
2021-12-06
昨日舉行六泥四草賽事，蔡約翰憑「華卓晴」、「有緣人」和「好眼光」中三元，後駒更奪得香港卡賓會盃。而同日的九龍塘會盃，則由韋廄「八心之威」掄元，騎者希威森開齋。至於潘頓、潘明輝都起孖，並與莫雷拉在騎師王...
2021-12-06