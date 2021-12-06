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鍾南山：加強精準防控 毋須恐懼Omicron

2021-12-06 列印
　　中國工程院院士鍾南山前天以視像形式參加於深圳舉行的「二○二一大灣區（深圳）疫苗峰會」時表示，有些國家以封閉入境應對變種新冠病毒Omicron，然而中國目前不需要採取這種政策，認為以現時的動態清零政策，再進一步加強精準防控，便可應對Omicron，完全毋須要恐懼。

  至於是否必要因應Omicron變種病毒，更換現有滅活疫苗時，鍾南山指目前仍需兩至三星期時間，觀察Omicron的發展趨勢，現階段毋須立刻急於調整疫苗。他續說，滅活疫苗雖然其保護率稍低，但是覆蓋範圍是最廣，相信現有滅活疫苗不會對Omicron完全無效。



　　內地前天新增四十二宗本土病例，內蒙古呼倫貝爾市佔三十例，黑龍江哈爾濱市佔十例，其餘兩宗在雲南德宏州。

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