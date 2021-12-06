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瑞士國際航空停飛香港

2021-12-06 列印
■瑞士國際航空前天宣佈，暫停來往香港的航班直至周六。
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　　因應香港收緊機組人員檢疫措施，繼英國航空早前停飛來往香港的航班後，瑞士國際航空前天宣佈，暫停來往香港的航班直至周六（本月十一日），期間有四班來往香港至蘇黎世的航班受影響，已聯絡受影響乘客。

　　瑞士國際航空表示，有關安排源於目的地當局收緊對機組人員的檢疫規定，強調是經過仔細考慮作出有關決定。公司會密切留意情况，以決定何時恢復航班。



  瑞士國際航空是瑞士的國家航空公司，為漢莎航空集團的子公司，樞紐機場設在蘇黎世機場。英國航空上月底有兩名機組人員抵港後確診新冠肺炎，隨後宣佈由上月二十八日起停飛來往香港的航班至上月三十日，其後再延長安排至本月四日。

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