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大埔毒餌殺野鴿 警檢18雀屍

2021-12-06 列印
　　大埔富亨邨昨驚現殺鴿狂，狂魔以毒餌引野鴿進食，估計至少有四十至五十隻野鴿中招，導致屍骸遍地或奄奄一息，警方接報暫檢獲十八隻鴿屍，交刑事部探員跟進。

　　現場在富亨邨亨耀樓對開空地及附近停車場，昨傍晚六時許，有街坊經過上址，發現有野鴿屍體，初時不以為意，但發現不只一、兩隻，而是大批屍體，於是通知區議員何偉霖到場，他抵達後認為事態可疑，指疑遭毒手的野鴿估計有四十至五十隻之多，不排除有人施放毒餌引鴿進食致死。



　　警方其後接報案調查，並通知愛協職員協助，原來有清潔工曾把少量鴿屍放於垃圾桶等待清理，經搜尋暫檢獲十八隻鴿屍，一批受傷野鴿由愛協人員接走救治。警方將案列殘酷對待動物，交大埔警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

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