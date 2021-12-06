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「光屋短貧青年」搏盡買居屋

2021-12-06 列印
　　社會房屋企業「要有光」協助「短貧户」以向上流動為目標，即收入在貧窮線與公屋入息上限之間徘徊，當中更有一批相對年輕、教育程度高、有工作經驗的青年夫婦可視為「短貧青年」；今年數據顯示，「光屋短貧青年」入住「光屋」後，七成住戶靠工作增加收入，由平均一萬五千增加至平均二萬元，更因而考慮購買居屋。

        「要有光」 估算，現時全港「短貧青年」約十萬人。而近年來有關「光屋」的申請倍增，相信這批人有增加趨勢。目前有兩成半「光屋短貧青年」考慮購買居屋，「要有光」行政總裁余偉業指這班「光屋短貧青年」收入和儲蓄提升，提振對前景的信心，開始出現「與其租樓不如供樓」的心態，變得有更大動力去拼搏向上流。



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