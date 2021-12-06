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西貢現「魚鱗雲」 吸引大批拍友

2021-12-06 列印
西貢現「魚鱗雲」 吸引大批拍友
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　　西貢近日出現「魚鱗雲」（見圖），吸引不少市民影相留念。天文台在網上解釋，「魚鱗雲」其實就是「高積雲」，是呈灰色、白色或兩色並存的碎裂雲塊，離地一般介乎二千至六千米。

  天文台指，「高積雲」由薄層、圓塊或卷狀所組成，有時呈現纖維狀或擴散模樣，大部分排列整齊的小雲塊，而日華、虹彩通常會出現在雲層較薄部位。



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