﻿擬捐新西地皮供300單位 新世界籌建私人資助房 300呎售270萬

樓價升不停，有社企出招助港人圓置業夢。非牟利房社企「新世界建好生活」倡議首個非牟利私人資助房屋項目，以市價約五、六折出售，以一個實用面積三百呎一房單位為例，僅售二百七十萬，首期只需十三萬五千元，減低上車負擔。該社企主席鄭志剛指，將捐出新界西一地皮作為首個項目的試驗，擬建三百個單位，最大五百呎，售價最高四百九十五萬元。「新世界建好生活」發表創新房屋計劃建議，以不牟利形式出售「質素及呎數兼備」的可負擔房屋，以市價約五、六折出售，與公營資助房屋機構的「居者有其屋」相若，加上配合「上車易按揭」及「漸進式供款」按揭，樓宇成交時買家只須承造購買單位樓價一半的按揭，餘下一半樓價的按揭，於成交後十年內一次過或分階段承造，讓買家隨收入增加後，漸進式增加每月供款，協助港人較易完成置業夢。以一個實用面積三百呎的單位為例，售價約二百七十萬。買家可就單位樓價的一半，即一百三十五萬元，申請九成按揭，變相只須支付原本樓價的百分之五，即十三點五萬元作首期，並於樓宇成交時承做餘下一百二十一點五萬元的按揭。以現時一般P-2.5%供樓利率計算，買家每月按揭供款約五千零一十元，餘下樓價合共一百三十五萬元的按揭，則可於單位成交後的十年內，一次過或分階段承做。先申樓價一半按揭 餘款分10年承做計劃建議受惠對象為二十五至四十五歲的香港永久性居民兼首次置業者。單人入息上限為三萬三千元、資產不多於八十五萬元，兩人或以上家庭則為入息六萬六千元、資產上限為一百七十萬元。計劃建議買家遵守首三至五年「禁售期」。新世界指，未來數月會與政府部門、相關機構及業界商討，若得以落實，首階段將捐出一幅新界西地皮作試驗，料建三百個實用面積介乎三百至五百呎的一房至三房單位，售價約二百七十萬至四百九十五萬。運房局歡迎建議「新世界建好生活」諮詢委員會成員、地政總署前署長劉勵超指，項目涉政策、法律等多個問題，委員會與政府、相關機構及業界商討，冀盡快公佈估計落成日子。他強調，項目屬非牟利，不存在官商勾結。運房局回應指，對建議表示歡迎，會與對方保持溝通，指若建議得以落實，有助增加資助房屋供應之餘，給市民多一項選擇。中產之聲主席李子榮指，對計劃表示支持，指不少中產夫婦因樓價高昂而難覓上車盤，部份人或有能力供樓，但因付不起首期而卻步，計劃正可解決此問題，盼可早日推出，惠及更多市民。