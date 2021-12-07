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﻿私樓單位落成量按月跌73%

2021-12-07 列印
　　差估署最新統計數字顯示，今年十月私樓新落成單位錄約一百六十一伙，較九月份六百零二伙落成量大幅回落約七成三；而期內累計共有一萬一千三百二十九伙私樓落成，比全年預測約一萬八千二百二十八伙，暫只達標約六成二。期內以新界區落成量最多，按月維持五千九百零一伙，佔整體約五成二；九龍區涉約四千五百八十三伙，佔約四成，落成量按月增一百六十一伙；而港島區則維持八百四十五伙落成，與上月相同。

　　在單位類型方面，面積介乎四百三十二至七百五十二呎的B類型單位，今年首十月共有五千七百五十二個單位落成，屬各類型單位中最多落成量，佔整體比例超過一半，而相對於該類單位預測落成量則達標七成二，進度最理想。

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