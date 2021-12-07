此外，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，根據南非發表的數據，當地過去一年多確診約二百七十萬宗，有三萬五千宗屬第二次感染，研究人員對比過往感染情況，發現受Omicron感染的風險比率達到二點四，即是Omicron能突破過往因感染而產生的免疫。
港首兩宗Omicron個案研究：空氣傳播機會高
此外，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，根據南非發表的數據，當地過去一年多確診約二百七十萬宗，有三萬五千宗屬第二次感染，研究人員對比過往感染情況，發現受Omicron感染的風險比率達到二點四，即是Omicron能突破過往因感染而產生的免疫。
擬捐新西地皮供300單位 新世界籌建私人資助房 300呎售270萬
樓價升不停，有社企出招助港人圓置業夢。非牟利房社企「新世界建好生活」倡議首個非牟利私人資助房屋項目，以市價約五、六折出售，以一個實用面積三百呎一房單位為例，僅售二百七十萬，首期只需十三萬五千元，減低上...
2021-12-07
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美國本周宣佈外交抵制冬奧 中方必將採堅決反制
一直有傳美國會對中國的北京冬季奧運進行外交抵制，而美媒昨日報道指，美國將於本周宣佈有關事宜。外界關注此舉料將加劇中美緊張局勢。據報，消息一出港股跌逾二百九十點。北京外交部指，如果美方一意孤行，中方必將...
2021-12-07
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中國探測車在月球
找到 「神秘小屋」 中國月球探測車「玉兔二號」自二○一九年一月三日成功在月球背面著陸以來，已經工作了兩年十個月又二十九天，成為人類有史以來最長壽的月球探測車。而「玉兔二號」近日在月球的背面發現詭異的方...
2021-12-07
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靜賞市海雙景 峰景大廈高曠長廳富空間感
北角半山有不少老牌豪宅，皆是高實用率及間隔方正見稱。今次為大家推介的峰景大廈正坐落在雲景道上，單位實用面積1690方呎，為3房1套房，居高臨下，可飽覽區內市景，及眺望維港海景，與及啟德郵輪碼頭。 ...
2021-12-07
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Tesla下挫 市值跌破萬億美元 病毒憂慮降 杜指彈623點
市場對變種病毒憂慮下降，憧憬環球經濟疫後復甦，加上中國降低存款準備金率，美股周一早段強勁彈升，其中杜指曾升661點或1.9%，報35241點。標普指數曾升50.47點或1.11%，報4588點；以科技...
2021-12-07
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B組次名大亂鬥 沙拿做架梁
歐聯「死亡B組」形勢緊湊，波圖、馬德里體育會和AC米蘭今晚尾輪爭奪餘下一個出線席位，前兩隊正面交鋒，後者就主場迎戰已篤定首名晉級的利物浦，理論上形勢較好。然而自認踢法自私、兼且不喜歡休息的紅軍首席射手穆罕默德沙拿，今仗料會繼續正選，扮演生死判官左右小組出線形勢。 （Now643台周三凌晨4:00直播） 利物浦在「死亡B組」一枝獨秀，五輪全勝已提早篤定首名晉級，今仗作客AC米蘭屬例行公事。然而紅黑軍團與波圖及馬體會，彼此只有一分差距，三隊都有機會以次名晉級，亦可能包尾出局，紅軍的部署將直接影響小組出線形勢，助教蘭特斯揚言造訪聖西路球場會繼續以取勝為目標：「我們今仗作客...
2021-12-07
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頭戴式無線耳機｜Sony WH-XB910N雙感應降噪 靜享360 Reality Audio音樂
天氣轉涼，又是頭戴式無線耳機出動的日子，始終論音色或隔音表現，大型Headphone就是比真無線耳機要好。如仍未有入手心頭好，可以考慮Sony剛推出的WH-XB910N，價錢比備受好評的WH-1000...
2021-12-02
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活力中佬 50歲跳街舞好腰力 陳豪醒你冇得輸冧妻方法
陳豪(Moses)於今年TVB台慶「思密Party」環節中，應李思捷要求講出「最想結婚的TVB女藝人」時，陳豪即答陳茵媺，被網民激讚心中只有老婆。事實上阿Mo為咗畀老婆及3子女幸福舒適生活真係好落力，...
2021-12-07
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社論——動員社會送手機 助弱群抗疫
新冠病毒不停變種，港人要有心理準備，與之打一場持久戰。港府本周四起將強制使用「安心出行」範圍擴展至所有食肆、戲院、健身中心、美容按摩院等表列處所，只有三類人士獲豁免，包括六十五歲或以上和十五歲或以下人士、殘疾人士，以及無家者等獲認可豁免人士。新措施有助內防反彈，公眾會支持，但如何協助沒智能手機的弱勢社群，脫離「豁免人士」，各界須集思廣益。 「豁免人士」主要是無家者，當中不少是長者，他們無法負擔智能手機及每月台費，即使獲贈手機，未必懂得如何使用。在擴大「安心出行」使用範圍後，無家者仍可「填紙仔」進入表列處所，但對他們或別人，都並非是最好的防疫安排，一旦有處所爆疫，就要動員致電...
2021-12-07
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馬場浮世繪——騎師錦標賽練者亦有獎
明晚四關國際騎師錦標賽的賽事獎金一如往年，較平時一般同班賽事高出百分之二十，此外，馬會為鼓勵練馬師更踴躍替旗下馬匹報名，由上季起增設特別獎金，將騎師賽的計分方式同樣用於參戰馬的練馬師身上，四關中取得最...
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