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港首兩宗Omicron個案研究：空氣傳播機會高

2021-12-07 列印
　　本港首兩宗變種新冠病毒Omicron個案，為兩名在富豪機場酒店同樓層接受檢疫的住客。港大研究團隊在醫學期刊發表文章，指這首兩宗Omicron個案是在檢疫酒店出現傳播，據閉路電視片段，兩名患者沒有任何接觸，亦沒有步出酒店房門，反映空氣傳播的可能性最高，可能是患者打開房門拿取食物時造成傳播。研究亦發現，Omicron變種病毒的突變刺突蛋白數量多，能夠避過疫苗產生的抗體。

　　此外，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，根據南非發表的數據，當地過去一年多確診約二百七十萬宗，有三萬五千宗屬第二次感染，研究人員對比過往感染情況，發現受Omicron感染的風險比率達到二點四，即是Omicron能突破過往因感染而產生的免疫。





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