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日報新聞 > 港聞

美股中段 升515點

2021-12-07 列印
　　市場憧憬環球經濟疫後復甦，加上中國降低存款準備金率，美股昨晚早段向上。杜指中段報三五○九五點，升五百一十五點；納指則報一五○八九點，升九點。滙控美國預託證券價格見四十五點○五港元，升零點二元；騰訊則見四百四十七點二五港元，跌零點五五元。



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