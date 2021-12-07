內服外用 激發健康美麗

NEW NORDIC在北歐市場推出Beauty In & Out的理念。品牌旗下的保健品是由內調理改善身體特定的問題，上市兩年的護膚護髮產品用以改善皮膚已經出現的衰老痕跡。拿生髮系列來說，生髮片補充生髮所需的營養，促進髮囊生出新的頭髮。外用的洗髮水，護髮素以及亮髮精華可以使頭髮更亮麗，煥發髮量魅力，尤其是洗染後的頭髮更顯健康。護膚系列的產品更多。內服的膠原蛋白片富含抗氧化的成分海藻、魚膠原、石榴、番茄，起到真正對抗身體衰老的問題，每天服用，兩週能夠看到細紋減少。外用的護膚品有深度清潔膏（油性的）、緊緻精華、抗衰老面霜、神奇眼霜等，都能減緩已經出現的初老跡象。所有的護膚護髮產品中，都有NEW NORDIC非常了解和擅長的草本精華，因此產品在北歐市場上架後，深受很多客戶喜愛。在丹麥，NEW NORDIC的護髮護膚產品更已遠超很多同類產品。在香港，NEW NORDIC想把在全球銷售三十年的保健產品率先推薦給大家，所以售賣的五款產品都是極有口碑。這些產品都是瑞典製造，由全流水線生產設備的工廠出品。NEW NORDIC保健品中不含激素、藥物或是有害物質，可以安心長期服用。現在至本月16日更有聖誕優惠，NEW NORDIC全線產品都有買二送一的優惠。日常價原本性價比都很高的生髮片、護肝片等，每盒只需港幣$172一盒，藍莓片價格略有不同，也只有單價每盒港幣$178。想望真包裝？現在在港島、荃灣、觀塘三條地鐵線內，都可以看到NEW NORDIC的海報。生髮片在屈臣氏和萬寧的門店有售。護肝片在屈臣氏和華潤堂的門店都有售。更多產品信息請訪問NEW NORDIC官網。如果在購買產品時遇到困難，可以隨時郵件聯繫info@newnordic.hk 或是聯繫NEW NORDIC的Facebook和IG。