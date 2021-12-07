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夏寶龍指體現充份代表性 立會選舉要「五光十色」

2021-12-07 列印
■夏寶龍相信所有希望香港愈來愈好的市民，都會以「主人翁」的姿態參與投票。
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        立法會換屆選舉於下周日舉行，港澳辦主任夏寶龍表示，立法會選舉體現充份代表性等四大特質，強調「愛國者治港」並非要搞「清一色」，而是要「五光十色」，無論甚麼階層、職業、族裔等，都有參與機會。他相信所有希望愈來愈好的市民，都會以「主人翁」姿態投票。

        夏寶龍在《香港參與國家改革開放志》出版典禮上發表視像講話，指本月十九日舉行的立法會選舉體現四大特質，包括充份代表性、政治包容性、均衡參與性，以及公平競爭性。他強調，「愛國者治港」的參與面很寬、舞台很大，絕不是要搞「清一色」，而是強調「港獨」份子、反中亂港份子不能進入香港管治架構。



過往盲追民主致管治失效

　　他強調，「愛國者治港」是搞「五光十色」，具有多樣性，無論甚麼階層、界別、職業、族裔都有參與機會，而今次立法會候選人中，更有加入中國籍的「老外」。他指，看到立法會選舉報名踴躍，選舉活動正熱火朝天開展，各團體及市民紛紛響應，「我為這樣的畫面和氣氛喝彩點讚。」

　　夏指出，香港過去很長一段時期，盲目追求西方式民主，但實際只帶來社會分化、惡鬥，導致社會失序、經濟失衡、管治失效的危機，香港市民沒真正享受到民主，強調新選舉制度，使選舉回歸良性競爭，相信所有希望香港愈來愈好的市民，都會以「主人翁」的姿態參與投票。

　　夏強調，香港的選舉制度屬中國內政，任何外部勢力都無權干涉，批評國際上有人罔顧事實，污蔑香港的選舉制度，只會暴露他們的無知及傲慢。他形容，有關人士不是民主課堂裏的「優等生」，更沒有資格當「教師爺」。

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