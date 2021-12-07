工廈搗住宅武器庫 拘姊弟戀情侶

有「姊弟戀」情侶疑租用觀塘的工廈作為住宅兼「武器庫」，警日登門搗破，檢獲多款武器，並以涉嫌「藏有違禁武器」等罪將兩人拘捕。觀塘警區反三合會行動組在區內一間工廈搗破一個武器庫，檢獲各種開了鋒的利器。據了解，警方昨早七時許派員前往成業街一個約二百呎的工廈單位進行突擊搜查，並檢獲一支雙截棍、一把匕首、兩把杖劍及九把刀劍，人員隨即將單位內的三十五歲姓孫男子及四十三歲姓黃的女子拘捕，涉嫌「藏有攻擊性武器」及「藏有違禁武器」。據悉，被捕兩人為情侶關係，分別報稱地盤工人及無業。警方指，警方將會從多方面調查事件，包括被捕人背景、藏有違禁武器的目的等；行動仍在進行，不排除有更多人被捕。