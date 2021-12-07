觀塘警區反三合會行動組在區內一間工廈搗破一個武器庫，檢獲各種開了鋒的利器。據了解，警方昨早七時許派員前往成業街一個約二百呎的工廈單位進行突擊搜查，並檢獲一支雙截棍、一把匕首、兩把杖劍及九把刀劍，人員隨即將單位內的三十五歲姓孫男子及四十三歲姓黃的女子拘捕，涉嫌「藏有攻擊性武器」及「藏有違禁武器」。據悉，被捕兩人為情侶關係，分別報稱地盤工人及無業。警方指，警方將會從多方面調查事件，包括被捕人背景、藏有違禁武器的目的等；行動仍在進行，不排除有更多人被捕。
工廈搗住宅武器庫 拘姊弟戀情侶
觀塘警區反三合會行動組在區內一間工廈搗破一個武器庫，檢獲各種開了鋒的利器。據了解，警方昨早七時許派員前往成業街一個約二百呎的工廈單位進行突擊搜查，並檢獲一支雙截棍、一把匕首、兩把杖劍及九把刀劍，人員隨即將單位內的三十五歲姓孫男子及四十三歲姓黃的女子拘捕，涉嫌「藏有攻擊性武器」及「藏有違禁武器」。據悉，被捕兩人為情侶關係，分別報稱地盤工人及無業。警方指，警方將會從多方面調查事件，包括被捕人背景、藏有違禁武器的目的等；行動仍在進行，不排除有更多人被捕。
擬捐新西地皮供300單位 新世界籌建私人資助房 300呎售270萬
樓價升不停，有社企出招助港人圓置業夢。非牟利房社企「新世界建好生活」倡議首個非牟利私人資助房屋項目，以市價約五、六折出售，以一個實用面積三百呎一房單位為例，僅售二百七十萬，首期只需十三萬五千元，減低上...
2021-12-07
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美國本周宣佈外交抵制冬奧 中方必將採堅決反制
一直有傳美國會對中國的北京冬季奧運進行外交抵制，而美媒昨日報道指，美國將於本周宣佈有關事宜。外界關注此舉料將加劇中美緊張局勢。據報，消息一出港股跌逾二百九十點。北京外交部指，如果美方一意孤行，中方必將...
2021-12-07
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中國探測車在月球
找到 「神秘小屋」 中國月球探測車「玉兔二號」自二○一九年一月三日成功在月球背面著陸以來，已經工作了兩年十個月又二十九天，成為人類有史以來最長壽的月球探測車。而「玉兔二號」近日在月球的背面發現詭異的方...
2021-12-07
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靜賞市海雙景 峰景大廈高曠長廳富空間感
北角半山有不少老牌豪宅，皆是高實用率及間隔方正見稱。今次為大家推介的峰景大廈正坐落在雲景道上，單位實用面積1690方呎，為3房1套房，居高臨下，可飽覽區內市景，及眺望維港海景，與及啟德郵輪碼頭。 ...
2021-12-07
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Tesla下挫 市值跌破萬億美元 病毒憂慮降 杜指彈623點
市場對變種病毒憂慮下降，憧憬環球經濟疫後復甦，加上中國降低存款準備金率，美股周一早段強勁彈升，其中杜指曾升661點或1.9%，報35241點。標普指數曾升50.47點或1.11%，報4588點；以科技...
2021-12-07
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B組次名大亂鬥 沙拿做架梁
歐聯「死亡B組」形勢緊湊，波圖、馬德里體育會和AC米蘭今晚尾輪爭奪餘下一個出線席位，前兩隊正面交鋒，後者就主場迎戰已篤定首名晉級的利物浦，理論上形勢較好。然而自認踢法自私、兼且不喜歡休息的紅軍首席射手穆罕默德沙拿，今仗料會繼續正選，扮演生死判官左右小組出線形勢。 （Now643台周三凌晨4:00直播） 利物浦在「死亡B組」一枝獨秀，五輪全勝已提早篤定首名晉級，今仗作客AC米蘭屬例行公事。然而紅黑軍團與波圖及馬體會，彼此只有一分差距，三隊都有機會以次名晉級，亦可能包尾出局，紅軍的部署將直接影響小組出線形勢，助教蘭特斯揚言造訪聖西路球場會繼續以取勝為目標：「我們今仗作客...
2021-12-07
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頭戴式無線耳機｜Sony WH-XB910N雙感應降噪 靜享360 Reality Audio音樂
天氣轉涼，又是頭戴式無線耳機出動的日子，始終論音色或隔音表現，大型Headphone就是比真無線耳機要好。如仍未有入手心頭好，可以考慮Sony剛推出的WH-XB910N，價錢比備受好評的WH-1000...
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活力中佬 50歲跳街舞好腰力 陳豪醒你冇得輸冧妻方法
陳豪(Moses)於今年TVB台慶「思密Party」環節中，應李思捷要求講出「最想結婚的TVB女藝人」時，陳豪即答陳茵媺，被網民激讚心中只有老婆。事實上阿Mo為咗畀老婆及3子女幸福舒適生活真係好落力，...
2021-12-07
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社論——動員社會送手機 助弱群抗疫
新冠病毒不停變種，港人要有心理準備，與之打一場持久戰。港府本周四起將強制使用「安心出行」範圍擴展至所有食肆、戲院、健身中心、美容按摩院等表列處所，只有三類人士獲豁免，包括六十五歲或以上和十五歲或以下人士、殘疾人士，以及無家者等獲認可豁免人士。新措施有助內防反彈，公眾會支持，但如何協助沒智能手機的弱勢社群，脫離「豁免人士」，各界須集思廣益。 「豁免人士」主要是無家者，當中不少是長者，他們無法負擔智能手機及每月台費，即使獲贈手機，未必懂得如何使用。在擴大「安心出行」使用範圍後，無家者仍可「填紙仔」進入表列處所，但對他們或別人，都並非是最好的防疫安排，一旦有處所爆疫，就要動員致電...
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馬場浮世繪——騎師錦標賽練者亦有獎
明晚四關國際騎師錦標賽的賽事獎金一如往年，較平時一般同班賽事高出百分之二十，此外，馬會為鼓勵練馬師更踴躍替旗下馬匹報名，由上季起增設特別獎金，將騎師賽的計分方式同樣用於參戰馬的練馬師身上，四關中取得最...
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