曾國衞斥《華爾街》散播謠言

《華爾街日報》上月底刊登一篇關於本港立法會選舉的社論，提及在二〇一九年的區議會選舉中，民主派得票破紀錄，令港府押後立法會選舉，並指若港人在選舉日當日示威，將面臨嚴苛罰則，又指杯葛選舉及投白票是港人表達政見的最後方法。政制及內地事務局局長曾國衞隨後去信《華爾街日報》，斥相關評論基於無事實根據的假設，批評是錯誤及散播謠言。曾國衞指，原本於二〇年舉行的立法會選舉是因疫情而延後，重申港人言論及集會等權利及自由受《基本法》及《港區國安法》保障。至於評論提到杯葛選舉及投白票的說法，他表示震驚，重申根據香港法例，公開煽動他人不投票或投白票均屬違法，不論煽動行為在香港或境外發生，港府會保留採取必要行動的權利。