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明愛兒童病房 多七人染鼻腸病毒

2021-12-07 列印
　　明愛醫院兒童及青少年科兒童發展復康部一個病房，再多三名十二歲至十七歲的院童確診鼻病毒或腸病毒，正接受隔離治療，情況穩定。

　　發言人表示，涉事病房再多兩名女院童、一名男院童及四名員工，本月二日起出現上呼吸道感染徵狀，院方已為三名院童進行所需測試，結果均對病毒呈陽性反應，正接受隔離治療，情況穩定。涉及的三名員工已康復，另一名員工正在休假。



　　醫院已根據指引加強預防感染措施，並會密切監察病房其他院童的健康情況，已呈報醫管局及衞生防護中心。

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