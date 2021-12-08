﻿明起市民須用「安心」 大量B類食肆勢轉CD類

明日開始，市民進入食肆、戲院等處所，必須使用「安心出行」，意味只填「紙仔」的A類食肆將會取消。特首林鄭月娥昨日表示，新措施實施後，下階段政府將研究取消B類食肆，並提供更多誘因，例如增加營業空間等，推動B類食肆轉為要求接種疫苗的C及D類。有飲食界人士亦相信大量B類酒樓會轉為C及D類，形容是「轉變的時刻」。本周四起，市民進入食肆、戲院、健身中心及主題樂園等處所前，必須使用「安心出行」。但三類指定人士獲豁免，包括六十五歲或以上和十五歲或以下人士、殘疾人士，以及無家者等獲政府或授權機構認可人士。林鄭月娥表示，新措施實施後，無必要再劃分A類及B類食肆，而政府正研究下階段取消B類。她形容隨着本港疫情受控，市民如多使用安心出行，同時提高疫苗接種率，食肆亦會有更多營業空間。為回應業界要求，當局會將B類食肆的營業時間延長一小時，亦會提供更多誘因，鼓勵B類食肆轉作C類及D類。餐飲業：轉變的時刻香港餐務管理協會會長楊位醒認為，冬至將至，預料下周起，將有不少顧客查詢有沒有大枱，相信會推動大量B類酒樓轉為C及D類，強調現時是「轉變的時刻」。據食環署最新數據，C類及D類食肆已超過五千六百家。現時B類食肆不得超過通常座位數目的五成，但沒要求員工接種疫苗；C類及D類食肆則分別不得超過通常座位數目的七成五及十成，C類員工須已接種第一劑疫苗，D類員工則須已接種兩劑疫苗再加十四日，非宴會每枱至少三分之二顧客已接種首劑疫苗。食環署副署長黃淑嫻昨表示，創科辦及資科辦已製作了凸字膠套，讓處所負責人套於二維碼海報上，方便視障者識別二維碼位置；下周起會分批派發。社區組織協會社區組織幹事吳衛東向本報透露，政府昨日向社福及服務機構，發放豁免證明書式樣，無家者進入處所時，需隨身攜帶該證明書信件，並向食肆等處所負責人展示，豁免使用安心出行。