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﻿不排除實行疫苗氣泡 保留適當豁免安排

2021-12-08 列印
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　　特首林鄭月娥昨日出席行政會議前，主動提及「疫苗氣泡」，形容政府現階段不會實施，但日後如需大幅度提高疫苗接種率，不排除使用。政府其後發新聞稿指，考慮在適當時候擴大「疫苗氣泡」適用範圍，推動市民接種疫苗，以進一步加強防疫屏障。政府會同時考慮適當的豁免安排，如容許未合資格接種或經醫生證明不適合接種的人士，進入相關處所。

　　政府續指，為確保特區與內地風險一致，以繼續維持「通關」基本條件，政府將考慮擴展「疫苗氣泡」的適用範圍至所有受規管處所，政府會並視乎疫情防控需要，考慮進一步放寬「疫苗氣泡」處所的營運限制。



　　另外，政府昨日公佈，將刊憲延續現行社交距離措施的有效期十四天，由十二月九日生效，直至十二月二十二日為止。
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