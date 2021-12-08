﻿通關設配額 工商人士優先

內地與香港有望快將通關，特首林鄭月娥昨日透露已開展籌備工作，例如制定以工商務人士為主的優先群組等，但若只有少量名額，則商界亦要「自己爭取」。有工商界代表則建議，當局應制定先後緩急次序，讓有緊急需要的公司代表，優先獲發名額。林鄭月娥昨早出席一個論壇時透露，與內地免檢疫通關的進展良好，希望能盡快公佈消息。她其後出席行會前表示，特區政府會開展系列籌備工作，例如制定優先群組，屆時會以工商務人士為主。各政策局昨日起亦會聯絡業界，商討有關事宜。她強調即使是工商務人士，亦不代表一定獲批配額，因若然只有少量名額，則要「自己爭取」。除工商界外，政府會爭取部份名額予其他有需要人士，但要先視乎工商界要求。林鄭籲勿急於申請港康碼為配合通過，政府考慮加開口岸管制站，會以陸路口岸為主，暫不考慮高鐵、直通車及港澳碼頭。其中深圳灣口岸會提早兩小時，在上午八時開放。對於「香港健康碼」本周五起會開放給市民申請，她說通關初期，當局會實施配額制，呼籲市民不要急於申請，將名額留予有需要人士。行政會議成員林健鋒回應本報指，政府應就配額制定緩急先後次序，在通關初期，先讓有急需的公司代表返回內地。他相信若工商界能取得共識，將有助計劃順利推行，以便進一步開放名額。林健鋒為立法會商界（一）候選人，對手是姚逸明。香港中小型企業聯合會會長麥美儀指出，疫情初期，商界能免檢疫來往內地與香港兩地，但當時只有四大商會屬下會員能向部門申請，大部份中小企業被排除在外，希望政府今次能公平分配通關名額。工聯會理事長黃國認為，政府不能偏幫工商界，要留其中五百個予其餘有需要人士，例如急需回內地奔喪、看病等人士，並預留名額彈性處理特殊個案。