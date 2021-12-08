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下月起進港大 須完成接種

2021-12-08 列印
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　　本港多所大學收緊進校要求，港大副校長何立仁昨公佈由下月十七日起，所有進入校園者須接種疫苗，否則須自費一周一檢，師生須登記接種記錄或檢測結果，出入校園時亦須拍卡。同時，學生在何世光夫人體育中心考試須用「安心出行」，否則不獲准進入。

　　何立仁昨向全校師生發電郵，除部份能出示醫生證明，確認不適合接種疫苗的師生外，由明年一月十七日起，所有進入港大校園者須「完成」新冠肺炎的疫苗接種。至於訪客，十二歲以下人士可獲豁免。



　　此外，政府昨公佈周五凌晨零時起，將發現Omicron個案的阿根廷、克羅地亞、斐濟和拉脫維亞，列為A組高風險指明地區，過去二十一日曾逗留有關地區的非香港居民不准入境。本港昨新增五宗輸入個案，四宗涉L452R變異病毒株，均由A組指明地區抵港。

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