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紐約市強制私企員工打針

2021-12-08 列印
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　　變種病毒Omicron在多國蔓延，各地再推防疫措施，其中美國紐約市強制所有私人企業員工及五歲或以上兒童打疫苗，美國疾控中心亦更新旅行建議清單，勸喻國民切勿前往法國等七個國家。

　　Omicron蔓延至美國三分一州份，紐約市長白思豪（見圖）宣佈，為預防在聖誕及較寒冷月份確診人數激增，決定採取先發制人措施，市內所有私營企業須強制員工接種疫苗，本月二十七日生效。他又指，五至十一歲的兒童須於下周二前至少打一劑疫苗，才可進入餐廳以及參加學校的課外活動。



　　英國再多九十人染Omicron，衛生大臣賈偉德肯定Omicron已在英國出現社區傳播。至於南韓再多十二人感染Omicron，首爾三所大學各有一名外籍學生感染，是首爾首次出現個案。

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