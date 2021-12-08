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港鐵冬至聖誕除夕夜加密班次

2021-12-08 列印
　　港鐵昨宣佈，因應疫情最新情況，今年的除夕夜，香港將有多項倒數活動，為配合市民當晚外出慶祝，將於本周起四個周末，連同冬至、平安夜、除夕夜、聖誕及新年假期，將加強港鐵列車服務，合共額外增加超過六千四百八十班車。

　　其間，港鐵將加強港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東鐵線及屯馬線共六條鐵路線，於周末、聖誕節及新年假期的列車服務。其中，荃灣線和觀塘線在加強服務後，班次最頻密時維持兩分多鐘一班車。



　　另外，由本月至明年二月三日，機場快線會在亞博館舉辦活動的日子，加密大部份時段列車班次至約十五分鐘一班車，迪士尼線則會在本月十八日起至本月底，以及於新年及農曆新年期間，加強繁忙時段的服務至五分鐘一班車。

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