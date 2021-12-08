港鐵冬至聖誕除夕夜加密班次

其間，港鐵將加強港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東鐵線及屯馬線共六條鐵路線，於周末、聖誕節及新年假期的列車服務。其中，荃灣線和觀塘線在加強服務後，班次最頻密時維持兩分多鐘一班車。
另外，由本月至明年二月三日，機場快線會在亞博館舉辦活動的日子，加密大部份時段列車班次至約十五分鐘一班車，迪士尼線則會在本月十八日起至本月底，以及於新年及農曆新年期間，加強繁忙時段的服務至五分鐘一班車。
明日開始，市民進入食肆、戲院等處所，必須使用「安心出行」，意味只填「紙仔」的A類食肆將會取消。特首林鄭月娥昨日表示，新措施實施後，下階段政府將研究取消B類食肆，並提供更多誘因，例如增加營業空間等，推動...
2021-12-08
美國宣佈對北京冬奧進行外交抵制，不會派官員出席。中國外交部指，中方對美方表態強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並將作出堅決反制。而紐西蘭亦決定不會派部長級代表出席，強調是防疫的需要，而非跟隨美...
2021-12-08
美國白宮周一警告，如果俄羅斯出兵入侵烏克蘭，美國將會對俄羅斯實施嚴厲的經濟打擊，並且會在東歐加強軍事部署。美國總統拜登和俄羅斯總統普京定於當地時間周二舉行視像會議。 拜登周一分別與法國、德國、意大利和...
2021-12-08
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨三期百老滙街59號高層A室，面積657方呎，屬三房間隔，景觀開揚，以911萬元易手，呎價13866元。據悉...
2021-12-08
市場逐漸消化新變種病毒Omicron對經濟憂慮，投資氣氛好轉，美股早段顯著造好。杜指早段一度漲逾400點，納指更升2.5%。杜指曾升35657點，升430點；納指報15602點，升377點；標普500...
2021-12-08
拜仁慕尼黑在歐聯E組篤定首名晉級，今晚小組尾輪主場迎戰力爭次名出線的巴塞隆拿，屬例行公事。然而該隊教練拿格斯文表明絕不「放水」，全因其愛將羅拔利雲度夫斯基近日承認為金球獎不敵美斯而感到失落，適逢巴塞是後者母會，今仗一於奏捷將這支西甲豪門踢落歐霸，為羅拔仔報仇。 （Now643台周四凌晨4:00直播） 羅拔利雲度夫斯基上周在金球獎選舉不敵美斯，一直未有就結果表態，直到上周六德甲梅開二度率隊作客3:2擊敗舊會多蒙特，攻入今季各賽事第廿七球後，終於公開談論落選感受：「當頒獎禮前傳出美斯會得獎時，我已經感到很難過。頒獎禮完結後的這一周，我依然感到悲傷。」該隊教練拿格斯文亦為此子抱不...
2021-12-08
早前已分享過，其實BB每一次哭都是有原因的，只要了解到其需要，新手爸媽們便可以大大避免不知所措的情況。不過，亦有新手爸媽表示，BB在某一段時間突然會大哭，哭聲比以前更「惡死」，不停要求吃奶，總之就是怎...
2021-12-07
湯怡、衛詩雅、彭秀慧、曾樂彤、吳浩康、周家怡、楊天宇及艾妮，昨日出席英皇位於銅鑼灣時代廣場、旗下第七間戲院的開幕禮，該戲院亦為區內最大型的戲院。今年是湯怡首年與女兒共度聖誕，她透露老公麥秋成會親寫聖誕...
2021-12-08
內地和香港的新冠疫情持續平穩，兩地通關的商討，快將有結果。特首林鄭月娥透露，港府會制定優先群組，並透露通關之初，以商務人士為主，若屆時名額少，商務人士要「自己爭取」。此說法反映各界期望以久的通關，起初重於實務需要，以協助商界人士跨界處理積壓的事務為主，讓商界早日回復正常運作，為振興經濟作出貢獻，從而惠及社會各層面。這個務實思維，有其理性和實效，但兩地不少親人在疫下分隔多時，他們的探親需要，也不能忽視。 變種病毒的威脅揮之不去，即使兩地通關，首重防疫，故初期每天名額不會太多。有消息指約一千個，幾可肯定供不應求，尤其不少跨境家庭，親人過去兩年分隔兩地，無法見面，成為兩地的民生問...
2021-12-08
第二場四班一六五○米。今晚四班此程拆了兩組，但嚴格計兩組都有不少實力馬，未算太過參差。就以此組計，新近在同程取勝或上名的有「紫菜福星」、「二雋」、「機緣巧俠」，「海島材子」則循序漸進地跑得殿軍，甚至「...
2021-12-08