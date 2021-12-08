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美股中段升526點

2021-12-08 列印
　　市場逐漸消化Omicron疫情的衝擊，投資氣氛好轉，美股昨晚早段顯著上升。杜指中段報三五七五三點，升五百二十六點；納指則報一五六四一點，升四百一十五點。滙控美國預託證券價格見四十五點七八港元，升零點一三港元；騰訊則見四百六十五點七六港元，升一點九六港元。



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