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鄧炳強斥羅冠聰反中亂港

2021-12-08 列印
　　保安局局長鄧炳強昨撰文，批評身處海外的前香港眾志主席羅冠聰，是「走佬」潛逃的反中亂港份子，指他公然接受邀請，企圖在一個由美國策劃、以民主作包裝的會議上，發表詆毀中央和特區政府的言論，散播政治謊言，令他感到憤怒。

　　鄧炳強批評羅冠聰煽動選民無視立法會選舉，公然挑戰法紀，涉嫌觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》及《香港國安法》，形容有死心不息、意圖「攬炒」香港的叛徒和懦夫，犯法後鬼祟逃到外地，繼續無恥地充當外國代理人，抹黑香港選舉和呼籲他人違法，強調特區政府會依法追究刑事責任，確保犯法的人面對法律制裁，並呼籲市民投票。



　　羅冠聰日前在社交網站表示，接獲美國當局通知參與全球民主峰會，就「保障人權」等發表講話。

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