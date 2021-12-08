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BNO簽證擬涵蓋97後 外交部批英損人不利己

2021-12-08 列印
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　　英國國會下議院正討論議案，決定一九九七年後出生、父母其中一方持BNO身份的港人，是否可申請英國海外護照（BNO）居留簽證。在北京，外交部回應指，中方已多次重申在所謂英國海外護照問題上的立場，中方反對英方干涉中國內政和香港事務，英方這樣做是損人不利己，注定也會失敗。

　　外交部發言人趙立堅昨主持例行記者會時，被問及英國正在討論延長英國海外護照（BNO）計劃，有關舉措會使更多港人赴英。趙立堅指中方反對英方干涉中國內政和香港事務。



　　曾任英國內政部移民事務國務大臣的內閣部長祈達文（Damian Green）上月初連同跨黨派議員，提出《國籍和邊界法案》修正案，允許一九九七年後出生、父母其中一方持BNO身份的港人，亦可申請英國海外護照（BNO）居留簽證。若修正案獲下議院及上議院通過，內政大臣則須因應在兩個月內，修訂移民條例。

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