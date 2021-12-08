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南丫海難報告 首揭警倡查死因

2021-12-08 列印
　　釀成三十九人死的南丫海難至今逾九年，死者家屬一直要求公開多份調查報告，而警方呈交的死亡調查報告近日曝光，顯示警方指相關海事處及涉事船組人員從未經公開法庭審問，曾建議召開死因研訊，但死因庭經考慮後決定不召開研訊。

　　特首林鄭月娥昨形容南丫海難是傷痛的悲劇，當年擔任政務司司長時，亦曾與死難者家屬見面，指明白對方心情，但仍要尊重司法決定。她指調查報告涉大量個人資料，要公開就要遮蓋大量資料，故至今都認為不宜公開。九名遇難者家屬昨發表聯合聲明指，政府大部份時間都「冷處理」家屬訴求，家屬及公眾應有機會了解事件的前因後果，反問政府官員的私隱是否凌駕於納稅人之上，是否以行政權力蓋過真相與公眾利益。



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