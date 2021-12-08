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啟德體育園棚架倒塌無人傷

2021-12-08 列印
■涉事倒塌的棚架大小約二十米乘二十米，棚架倒塌時如海浪般向前塌下，並發出巨響。
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　　啟德體育園地盤昨有棚架倒塌，捲起塵土，混亂間工人四散，初步相信並無人受傷。

　　昨早九時許，啟德沐泰街啟德體育園地盤發生意外，一幅二十米乘二十米巨型棚架突然塌下。有網上片段拍到冧棚一刻的驚險片段，當時棚架如海浪般向前塌下，並發出巨響，竹棚、鋼鐵等建築材料四散，灰土隨風飄揚。有附近施工的工人見狀，隨即慌忙走避，據悉有一百三十名工人自行疏散，初步證實無人受傷。



　　消防員接報趕到現場，同時派出坍塌搜救專隊及搜救犬隊到場搜索，有人員到場調查意外原因。

　　啟德體育園是本港歷來最大型的體育基建項目，佔地約二十八公頃，主場館可容納五萬名觀眾，預計二○二三年下半年竣工。

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