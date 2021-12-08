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野豬突衝公路 單車漢「炒車」

2021-12-08 列印
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　　網上前日流傳一段野豬出沒的影片，當時有男子深夜駕駛單車沿公路高速行駛，至一彎位時，有野豬突然從右邊山坡衝出公路，車手疑見黑影閃過，慌忙閃避惟反應不及，失控翻車。

　　早前漁護署發出「殺豬令」，定期捕捉在市區出沒的野豬及進行人道毀滅，引起各界關注，網民關心今次野豬是否平安無事，表示「慘慘豬」；有人對野豬突然衝出，導致車手「炒車」，表示不滿，不過亦有網民強調在馬路踩單車並不安全。



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