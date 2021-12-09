﻿運輸署：擬網絡訊號影響 遙距入錶 過數失靈 車主慘食牛肉乾

機械有時令人激氣。運輸署今年一月推出的智能咪錶，車主使用流動應用程式「入錶易」，就不用親身到泊位入錢或拍卡，遙距以信用卡或電子支付系統繳付泊車費，延長泊車時間。不過，近月不少車主反映，已在網上成功繳費，但泊位的泊車時間卻沒有被延長，結果慘遭警員派「牛肉乾」。運輸署稱，出現這問題，或許受當時網絡訊號的影響，提醒市民最好預留時間遙距入錶，以免出現時差而被抄牌。任職保險經紀的黃小姐，十月尾早上駕車到九龍城，與客人商討保單事宜。她把私家車泊在士他令道的智能咪錶位，以八達通繳付泊車費，「入了兩小時，由九時三十分至十一時三十分。」到了十一時，黃小姐即以「入錶易」應用程式遙距入錶延長泊車時間。這時，她發現「入錶易」系統連番出現問題，「我在十一時零二分，以信用卡繳付六元，電子錢包顯示成功過數，但入錶易程式就顯示繳費過程有問題，泊車時間沒有被更新。」一分鐘後再試，情況一樣。四次過數均失敗由於當時仍和客人傾談保單，她不方便走開去咪錶入錢，黃小姐在泊車時間完結前五分鐘，再以信用卡遙距入錶兩次，都是成功過數但又未能延長泊車時間。她十二時返回錶位取車，驚見水撥位置夾上一張「牛肉乾」，抄牌時間是十一時四十七分，「真的覺得很冤枉，已四次遙距入錶，竟然沒有一次成功，當局要認真檢討這問題。」為討回公道，黃其後致函警方要求覆核告票，「未知結果，希望能夠成功覆核，始終不是我錯。」食了「牛肉乾」後，黃小姐發覺四次電子過數始終不成功，獲退回四次款項。香港汽車會會長李耀培表示，之前收過不少車主投訴，說網上付款後並無延長泊車時間，最後硬食「牛肉乾」。李表示，雖然車主可以提出上訴，但要寫信向警方解釋，車主覺得很麻煩，「這樣會令到不少車主以後都不敢遙距入錶，寧願自己親自去錶位入錢，這樣便達不到方便市民的原意。」汽車會：收過不少投訴運輸署回覆本報查詢表示，由於新咪錶系統是透過移動網絡傳輸訊號，傳輸時間偶爾會受到當時網絡情況及接收訊號影響而有所延遲。運輸署呼籲使用者如欲遙距續購泊車時間，應及早在「入錶易」購買泊車時間，市民可選擇開啟「入錶易」內的提示功能，讓「入錶易」在泊車時間完結前十五分鐘作出提示，提醒使用者及早考慮購買額外的泊車時間。署方又指，現時全港約九成咪錶已更換為新咪錶，新咪錶系統每日處理約十萬宗交易。運輸署會密切監察新咪錶系統的使用情況，並正進行一系列改良系統工作，例如精簡數據傳輸、更新系統軟件、升級系統程式等，以提升數據處理的速度和效率，加快於咪錶上顯示續購的泊車時間。