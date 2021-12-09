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﻿警接投訴後覆檢　撤回3698張告票

2021-12-09 列印
　　由於街頭泊位供不應求，違例泊車問題嚴重，故警方不斷推出大型執法行動，除了針對亂泊車的司機，也向佔用咪錶過時的車主派「牛肉乾」。如果車主收到定額罰款單之後不滿，可以向警方投訴，要求覆查。

　　警方表示，市民如對定額罰款通知書感到不滿，可向交通總部中央交通檢控組作出投訴，個案會由中央交通違例檢控組調查。調查完成後，警方會以書面回覆調查結果。如覆檢要求證實成立，警方會撤回該交通違例告票，並以書面通知登記車主有關調查結果及作出適當安排。



　　警方資料顯示，由今年一月至十月，警方共收到九千宗定額罰款通知書覆檢要求，經調查後而被撤回的交通違例告票有三千六百九十八張。

　　此外，如市民認為不應該收到牛肉乾，也可以拒絕繳交罰款，並上庭抗辯，尋求公道。由於屬小型民事案，未必一定需要聘用律師出庭。
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