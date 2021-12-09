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聖誕到會推介2021︱10大聖誕大餐外賣 素食+芝士火鍋 早鳥減至68折

2021-12-09 列印
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　　聖誕是與親朋好友聚頭，開派對的最佳日子！不少連鎖餐廳如意粉屋、大家樂、豐食FEAST等，都推出各款超值的聖誕到會套餐，除了傳統烤火雞，還有素食大餐外賣，適合不同口味人士，大部分設有早鳥優惠，早訂平幾百！詳情：https://bit.ly/31odJKY

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