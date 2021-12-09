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加入警隊四年　代表港出賽兩度奪冠

2021-12-09 列印
■吳翠華曾夥拍拍擋代表香港拯溺隊，出戰世界拯溺賽。資料圖片
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　　「拯救生命及財產，是警隊首要任務」英勇落水的吳翠華，加入警隊已四年，曾為香港贏得史上首面拯溺世界賽金牌。她指，自己由六歲開始學游泳，中學因機緣巧合接觸拯溺，自此愛上這項運動，及後亦有考獲不同救生章及兼職救生員。她曾於二○一四年代表香港拯溺隊，與拍擋黃學穎出戰「世界拯溺錦標賽」女子拋繩拯救賽，惜她扮演遇溺者時，因未及吹緊繩子被取消資格。

　　期後，兩人不斷練習，在二○一六年再次挑戰，結果斬獲冠軍，為香港收穫史上首面拯溺世界賽金牌，兩人在二○一八年再接再厲，成功再奪冠，兩度在同一賽事中收穫金牌。不過，她指今次是她首次落海救人，雖然比想像中辛苦，但能發揮所長，感到非常滿足。她指，因父親當初投考警察未遂，留有遺憾，故她加入警隊，希望替父圓夢，期望可投考督察級別。



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