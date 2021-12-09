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餐廳桌距違防疫規定 明哥被罰2000元

2021-12-09 列印
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　　長期送飯予基層人士的明哥，位於深水埗的北河點心茶餐廳去年十二月被食環突擊巡查，店內兩張桌子距離比防疫規定相隔少零點四七米，並未以隔板分隔，明哥遭票控違反防疫規例，昨天於九龍城裁判法院承認控罪，被判罰二千元。明哥在庭外指疫情以來餐廳首次被指違例，表示需時適應防疫規例。

　　被告陳灼明求情指，店內原有四行桌子，在政府實施防疫規例後收去其中一行，惟店舖面積過小沒地方擺放，承認桌子距離「差少少」故違法。案情指，食環督察在去年十二月三十一日到北河點心茶餐廳突擊巡查，發現兩張有食客使用的桌子相隔一點零三米，不符規例訂明一點五米的規定，同時未設隔板作有效分隔，遂向店舖負責人發出五九九F傳票。食環署在今年一月二日覆查時，餐廳已糾正違規事項。明哥回應本報查詢指，現時店舖仍維持三行桌子，以後會小心處理。



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