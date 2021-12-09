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疫下四成人借錢度日平均金額逾7.7萬元

2021-12-09 列印
　　疫情陰霾持續近兩年，打擊不少市民收入。香港基督教服務處九月至十月訪問近六百名市民，發現近半數人疫情下家庭收入下跌，平均減幅高達近四成，有五成五人收入仍未能回復疫情前水平，更有四成一人要借錢度日，平均借貸金額為七萬七千五百元，情況嚴重。

　　調查中，有四成一人曾借貸，多向親人及朋友借貸，平均借貸七萬七千五百元。近六成人借四萬元或以上，最高借貸金額更有四十萬元。近七成曾借貸受訪者指，出口問借錢時感到極「難以開口」，逾七成對還款感「極大壓力」，只有不足四成人認為「有信心能按時還款」。香港基督教服務處建議，政府推出不同措施幫助市民，如容許特定人士提取部份強積金作應急之用、有時限性放寬綜援申請門檻等。



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