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日報新聞 > 港聞

美股中段跌29點

2021-12-09 列印
　　市場對Omicron憂慮逐漸減退，但美股昨晚先升後回，杜指中段報三五六八九點，跌二十九點；納指則報一五六七七點，跌八點。滙控美國預託證券價格見四十五點五五港元，升零點零五港元；騰訊則見四百六十五點二七港元，跌一點七三港元。



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