港大揭Omicron真面目專家：殺傷力不及Delta

香港大學醫學院揭開變種新冠病毒Omicron的「廬山真面目」，公佈兩張病毒在電子顯微鏡下的樣貌圖片。有政府專家顧問亦指，Omicron的殺傷力及致死率均不及Delta，但其傳播力肯定較強，建議合資格人士打齊三針，才定義為完成接種疫苗。港大醫學院公開一張低倍電子顯微鏡下（圖左）的圖片，可見感染Omicron後的猴腎細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒。在高倍電子顯微鏡下（圖右），受感染的猴腎細胞，病毒顆粒表面呈現皇冠形的刺突蛋白。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，Omicron變異株在南非出現後，短短數個星期擴散至約四十個國家或地區，反映Omicron的傳播力很高，但初步知道其殺傷力及死亡率不及Delta變異株。倡打足三針才完成接種許樹昌引用其領導的中大醫學院研究指，接種復必泰疫苗的中和抗體，比科興疫苗顯著高，較有效減低受感染風險。兩款疫苗產生的T細胞反應都很好，科興相對更優勝，而T細胞有助減低染疫後的重症和死亡風險。研究亦發現，接種疫苗六個月後，有八成打復必泰者的中和抗體水平及格，打科興者只有約一成六及格，認為接種科興的市民應要打第三針。港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，非洲有研究顯示Omicron對輝瑞疫苗的「逃逸能力」更高，似乎能夠大幅削弱疫苗的預防感染能力，但強調現有疫苗仍能降低感染後出現重症及死亡的風險。他表示，愈來愈多證據顯示要打三針才算是完成接種疫苗，市民要明白本地個案「清零」並非抗疫最終目標，本港要依賴極高疫苗接種率重新開放邊境。