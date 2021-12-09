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科學家揭隱形版Omicron 快速篩檢無法辨識

2021-12-09 列印
　　有科學家發現一種變種新冠病毒Omicron的「隱形版本」，使用聚合酶連鎖反應（PCR）檢測技術，無法將它與其他變種病毒快速區分。

　　英國《衛報》報道，「隱形版本」Omicron與標準Omicron有很多共同突變，但隱形版缺乏特定基因變化，讓PCR檢測無法快速篩檢辨識出來。有研究人員說，要知道新形式的Omicron，是否會以與標準Omicron相同方式傳播，目前為時尚早，但「隱形版本」在基因上是不同的，因此可能會有不同表現。



　　另外，世衞緊急項目執行主任瑞安表示，雖然Omicron可能較之前的變種病毒更容易傳播，但Omicron極不可能完全逃避疫苗保護。

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