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林鄭冀電訊商助長者掃「安心」

2021-12-09 列印
　　由今天起，市民進入所有餐飲業務和表列處所，必須使用「安心出行」應用程式，特首林鄭月娥昨表示，本港最近擴大「安心出行」的應用及準備推出「香港健康碼」，但仍有部份長者沒有智能手機和上台的數據服務，希望電訊商為長者提供優惠或便利，藉抗疫工作，徹底打破香港的數碼隔膜。

　　僅六十五歲或以上長者、十五歲或以下人士、殘疾人士及無家者等獲政府或政府授權機構認可的人士可獲豁免。獲授權可發出豁免證明書的社區組織協會表示，已收到證明書的範本，相關人士只需填上姓名，加上機構的個案編號及蓋印作實，但憂慮會有隱蔽無家者成「漏網之魚」。



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